رياضة | الأهلي يفتح التدريبات أمام الإعلام قبل مباراة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفتح التدريبات أمام الإعلام قبل مباراة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي السماح للإعلاميين بحضور تدريبات الفريق يومي الأحد والاثنين المقبلين، على أن يتم غلق المران يوم الثلاثاء؛ وذلك استعدادا لمباراة الإسماعيلي التي تقام يوم الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ 18 لبطولة الدوري.

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يذكر أن الأهلي حصل على راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة على أن يستأنف الفريق تدريباته غد السبت بعد الفوز أمس على إنبي بهدفين نظيفين سجلهما حسين الشحات ومروان محسن حيث واصل الأهلي تصدر الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة.

ويلتقي الأهلي الدراويش، مساء الأربعاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.