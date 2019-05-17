رياضة | الزمالك يخلي فندق الإقامة في المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخلي فندق الإقامة في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مسئولو نادي الزمالك إخلاء فندق الإقامة الذي تقيم فيه البعثة بالمغرب استعدادًا لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

ويرغب مسئولو الزمالك في عدم تواجد أي نزلاء بفندق إقامة الفريق في المغرب لمنح اللاعبين التركيز الكامل في اللقاء بسبب صعوبة مواجهة الأحد المقبل.

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وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى المغرب فجر اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة على أن يخوض الفريق أولى تدريباته بالمغرب اليوم.

يذكر أن لقاء الإياب بين الزمالك ونهضة بركان المغربي سيقام يوم 26 من الشهر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية.