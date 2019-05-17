رياضة | اليونايتد يرصد موهوب نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد يرصد موهوب نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة عن الصفقة المرجوة من قبل النروجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية،إن سولشاير يريد ضم سين لونجستاف، لاعب نيوكاسل يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

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وأضافت الشبكة أن سولشاير مهتم ببناء مانشستر يونايتد في الموسم المقبل لذلك يريد صاحب الـ21 عاما من نيوكاسل في الصيف.

وشارك صاحب الـ21 عاما في 26 مباراة مع نيوكاسل يونايتد في الموسم المنصرم.

وتقدر القيمة التسويقية لسين بحوالي 2,5مليون يورو بحسب ما نشره موقع ترانسفرماركت العالمي.