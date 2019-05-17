رياضة | مركز شباب ناصر ملوي يستقر على الجهاز الفني الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز شباب ناصر ملوي يستقر على الجهاز الفني الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أستقر مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوي برئاسه احمد الصواف علي تشكيل الجهاز الفني الجديد والذي سيقود الفريق في الموسم الكروي الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وصرح احمد الصواف رئيس مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوي بأن الجهاز الفني للفريق يضم كل من محمود فرغل مدير فني، ومحمد يحيي مدرب عام ، وطارق بوكس مدرب ، ك. بدوي عيسى مدرب حراس مرمي.

والجدير بالذكر أن فريق مركز شباب ناصر ملوي كان هبط الموسم الماضي من دوري القسم الثاني للقسم الثالث مع كل من الوليديه وتحرير أسوان والنصر للتعدين.