رياضة | عبد الرزاق حمد الله: أهدي اللقب لوالدتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الرزاق حمد الله: أهدي اللقب لوالدتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه خلال الموسم المنقضي مع العالمي وحصوله على لقب هداف الدوري بالإضافة للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال عبد الرزاق حمد الله: "شرف كبير اللعب في الدوري السعودي، وما ظهرت عليه وما حققته كان بفضل اللاعبين الذين لم يتأخروا في مساعدتي أبدا.".

وأضاف المهاجم المغربي: "صعب أن تسجل 34 هدفًا في دوري بقوة الدوري السعودي بسبب قوة مدافعي المنافسين، بالنسبة لي أفضل هدف هو الهدف الثالث في مرمى الاتفاق والذي غير من مجرى البطولة كثيرًا".

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وتابع : تواجد 8 أجانب محترفين يزيد من صعوبة الدوري والمنافسة، فريق الباطن لعب أمامنا بقوة وحققنا فوزا صعبا في النهاية.

وعن دور المهاجم في الفريق: "المهاجم هو من يخطف الأضواء دائما، لأنه من يقم بتسجيل الاهداف، ونمتلك جمهور محب وعاشق لكرة القدم.. أهدي لقب الدوري لوالدتي، لقد دعمتني كثيرا حتى وصلت إلى ما أنا عليه، وأوجه لها الشكر على كل ما قدمت لي".

وحقق عبدالرزاق حمدالله لقب هداف الدوري السعودي برصيد 34 هدفًا بالإضافة لتحقيق رقم قياسي كهداف تاريخي للدوري.