رياضة | أزمة عنيفة بين زيدان وإدارة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة عنيفة بين زيدان وإدارة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أزمة مرتقبة بين الفرنسي زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد مع الاقتراب من فتح سوق الانتقالات الصيفي عقب نهاية الموسم.

وتتمثل الأزمة في اتخاذ نادي ريال مدريد قراراً برحيل لوكا زيدان نجل المدير الفني الفرنسي في الصيف المقبل على سبيل الإعارة.

وينوي النادي إعارة لوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المشاركة بصورة مستمرة مع فريق كبير قبل العودة مرة أخرى لصفوف الميرينجي.

قرار ريال مدريد برحيل لوكا زيدان يصطدم مع المدرب والذي كان يفكر في الاعتماد على نجله كحارس ثاني في قائمة الفريق خلف الحارس الأساسي تيبو كورتوا، في حين سيفتح النادي أبوابه لرحيل الكوستاريكي كيلور نافاس.