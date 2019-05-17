رياضة | رئيس برشلونة يوجه رسالة لميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يوجه رسالة لميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني رسالة جديدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الفريق بعد حصوله على وسام القديس سانت جوردي.

وتسلم ليونيل ميسي يوم أمس الخميس وسام القديس سانت جوردي ، وهو أعلى امتياز في المجتمع المدني الكاتالوني ، بسبب مسيرته الرياضية الرائعة مع البارسا ، وإسهاماته في مراكز علاج مرض السرطان.



ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو وجه رسالة لميسي من خلال الشبكات الاجتماعية صباح اليوم.

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وكتب رئيس برشلونة للمهاجم ميسي في رسالته: ميسي حصل على وسام القديس سانت جوردي هذا مثال ىخر على بصمة اللاعب التي تتجاوز نطاق كرة القدم، ميسي سفير مميز لبرشلونة وكتالونيا.. مبروك.