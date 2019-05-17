رياضة | ساني يصدم ميسي بقرار مفاجئ

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زعمت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل. وذكر موقع دون بالون الإسباني أن ليروي ساني نجم مانشستر سيتي لا يريد الذهاب مع ليونيل ميسي إلى برشلونة ، ويتمنى الانتقال إلى ريال مدريد للعب تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان. ويدرس اللاعب الدولي الألماني ليروي ساني بجدية مغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف ، والعروض تنهال عليه كالمطر من كبار أندية أوروبا. وبعد أدائه الرائع في الموسم الماضي ، كان استبعاده من كأس العالم في روسيا بمثابة ضربة قوية لمعنوياته ، التي لم تتعاف بعد ، منذ تلك اللحظة ، كان أكثر برودًا وخجولًا وأقل جرأة مع الكرة.

وكان أدائه هذا العام بارداً بعض الشيء. لم يلعب بشكل سيء ، لكنه لم يضف شعورًا بأنه اللاعب الذي انفجر العام الماضي بمراوغة وتغييرات في السرعة وسرعة شيطانية وقدرة رائعة على تسجيل الأهداف.

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رغم ذلك ، فإن أرقامه هذا الموسم ليست سيئة على الإطلاق. لعب 46 مباراة ، حيث تمكن من تسجيل 16 هدفًا وصنع 18 هدفًا ، ومع ذلك ، فقد ترك الانطباع بأنه في المباريات الكبيرة ، لم يأخذه بيب جوارديولا في الاعتبار وفضّل الرهان على رحيم سترلينج وبيرناردو سيلفا. اليوم ، ليروي ساني أصبح بديل دائم في تشكيلة بيب جوارديولا ، وهو أمر مثير للاشمئزاز بالنسبة له ، حيث يريد صاحب الـ23 عامًا أن يكون لاعبًا مهمًا في ناديه ، وإذا لم يضمن السيتي له ذلك ، فسيذهب إلى نادٍ آخر. وارتبط نادي بايرن ميونيخ الألماني كوجهة محتملة لساني هذا الصيف ، في أليانز آرينا يبحثون عن بديل من الطراز الرفيع لفرانك ريبيري وآريين روبن ، ولذلك وضعوا ليروي ساني كأحد الأسماء المرشحة ، لكن نجم المان سيتي ما زال لا يفكر في العودة إلى ألمانيا في الوقت الراهن. كما تم وضع برشلونة أيضًا كوجهة ممكنة لساني ، لكن حلم جناح السيتي كان دائمًا اللعب مع ريال مدريد.

لهذا السبب ، قام وكلاء أعمال ليروي ساني بالاتصال هاتفيًا مع زين الدين زيدان لإبلاغه بأنه على استعداد لإجباره على الخروج من ملعب الاتحاد للوصول إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو.