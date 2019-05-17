رياضة | ساني يصدم ميسي بقرار مفاجئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساني يصدم ميسي بقرار مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكر موقع دون بالون الإسباني أن ليروي ساني نجم مانشستر سيتي لا يريد الذهاب مع ليونيل ميسي إلى برشلونة ، ويتمنى الانتقال إلى ريال مدريد للعب تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.
ويدرس اللاعب الدولي الألماني ليروي ساني بجدية مغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف ، والعروض تنهال عليه كالمطر من كبار أندية أوروبا.
وبعد أدائه الرائع في الموسم الماضي ، كان استبعاده من كأس العالم في روسيا بمثابة ضربة قوية لمعنوياته ، التي لم تتعاف بعد ، منذ تلك اللحظة ، كان أكثر برودًا وخجولًا وأقل جرأة مع الكرة.
وكان أدائه هذا العام بارداً بعض الشيء. لم يلعب بشكل سيء ، لكنه لم يضف شعورًا بأنه اللاعب الذي انفجر العام الماضي بمراوغة وتغييرات في السرعة وسرعة شيطانية وقدرة رائعة على تسجيل الأهداف.
اليوم ، ليروي ساني أصبح بديل دائم في تشكيلة بيب جوارديولا ، وهو أمر مثير للاشمئزاز بالنسبة له ، حيث يريد صاحب الـ23 عامًا أن يكون لاعبًا مهمًا في ناديه ، وإذا لم يضمن السيتي له ذلك ، فسيذهب إلى نادٍ آخر.
وارتبط نادي بايرن ميونيخ الألماني كوجهة محتملة لساني هذا الصيف ، في أليانز آرينا يبحثون عن بديل من الطراز الرفيع لفرانك ريبيري وآريين روبن ، ولذلك وضعوا ليروي ساني كأحد الأسماء المرشحة ، لكن نجم المان سيتي ما زال لا يفكر في العودة إلى ألمانيا في الوقت الراهن.
كما تم وضع برشلونة أيضًا كوجهة ممكنة لساني ، لكن حلم جناح السيتي كان دائمًا اللعب مع ريال مدريد.
لهذا السبب ، قام وكلاء أعمال ليروي ساني بالاتصال هاتفيًا مع زين الدين زيدان لإبلاغه بأنه على استعداد لإجباره على الخروج من ملعب الاتحاد للوصول إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو.