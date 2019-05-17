رياضة | موقف لايمكن نسيانه لـ"ساديو ماني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف لايمكن نسيانه لـ"ساديو ماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في موقف لايمكن نسيانه للنجم السنغالي ساديو ماني، قام اللاعب بتنظيف(حمام) احد المساجد في مدينة ليفربول الانجليزية، وظهر اللاعب في فيديو يقوم بتنظيف الحمام، وان دل هذا يدل علي حسن أخلاقة.

وقامت صحيفة الديلي ميل بطرح سؤال: ما الذي يدفع لاعب يتقاضى 90 الف باوند اسبوعيا بتنظيف حمام مسجد؟

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وأجابوا: هو الولاء لدين الإسلام الذي دفعه لهذا التصرف، وجعل جميع الإنجليز يندهشون، ماني الشاب الأسمر هو ابن إمام مسجد في قرية صغيرة في السنغال، ويعتنق دين الإسلام ولا يشرب الخمور، وكان يبدوا سعيدا جدا في الفيديو الذي نشر عبر مواقع الأنترنت.

وحصل ساديو ماني على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع زميله المصري محمد صلاح وأوباميانج.