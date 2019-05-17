رياضة | لابا كودجو يثير الرعب في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لابا كودجو يثير الرعب في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض التقارير الصحفية المغربية على قوة المهاجم التوجولي لابا كودجو نجم فريق نهضة بركان المغربي قبل لقاء الزمالك الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية": "يعرف الزمالك المصري جيدا إمكانيات لابا كوجو مهاجم نهضة بركان، ويعتبره القوة الضاربة للفريق، لذلك سينشغل كثيرا الفريق المصري بهذا المهاجم، وسيضع له خطة من أجل إيقاف تحركاته".

وتابعت: "المهاجم التوجولي يعتبر اللاعب الرقم 1 المطالب إيقافه من طرف الزمالك، هكذا يقول حال الفريق الأبيض، خاصة أننا نعرف كيف يناقش الزمالك مبارياته خارج ملعبه، وكيف يجعل شباكه نظيفة وهو ما سيجبره الاحتراس أكثر من خطورة كودجو".