رياضة | رقم إيجابي لرامون دياز بين مدربي بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم إيجابي لرامون دياز بين مدربي بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز، أن يحقق البداية الأفضل لمدربي الفريق، على الرغم من تعادل فريقه في آخر ثلاث جولات من مسابقة الدوري.

وتولى المهمة الفنية لبيراميدز أربعة مدربين بجانب أحمد حسن الذي أشرف على الفريق بصورة مؤقتة لحين تم الاستقرار على دياز.

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وبالنظر إلى الأرقام التي حققها دياز سنجد أن الأرجنتيني استطاع التفوق على حسام حسن، حيث قاد الثنائي بيراميدز في 11 مباراة.

وقاد دياز بيراميدز في 11 مباراة، حقق الفوز في سبع مناسبات مقابل ثلاث تعادلات وخسارة واحدة كانت على يد فريق الجونة بهدف مقابل هدفين في إطار منافسات الجولة 23.

ونجح الأرجنتيني في قيادة بيراميدز للفوز على قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في جولتين متتاليتين بهدف دون رد.