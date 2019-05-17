رياضة | الثلاثية تمنح جوارديولا إنجاز تاريخي مع مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثية تمنح جوارديولا إنجاز تاريخي مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم غد السبت أمام فريق واتفورد في المباراة النهائية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزى التى ستجمعهما على ملعب ويمبلي.

ويسعي مانشستر سيتي لتحقيق البطولة من أجل تحقيق الثلاثية التاريخية بعدما نجح في التتويج الرسمي ببطولة الدوري المحلي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وتبدو أن مانشستر سيتى الأقرب لتحقيق البطولة بعدما حقق الانتصار في آخر 14 مباراة متتالية بالدوري بجانب تفوقه ذهاباً وإياباً على فريق واتفورد.