رياضة | زيدان يصدم إيسكو.. والأخير يتخذ قرار مفاجئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يصدم إيسكو.. والأخير يتخذ قرار مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية آخر تطورات مستقبل لاعب خط وسط ريال مدريد إيسكو ألاركون بعد تراجع مستواه خلال الموسم الحالي.

وأكدت قناة laSexta الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أبلغ لاعبه إيسكو بأنه لن يضمن له مكانًا أساسيًا في تشكيلة الميرينجي بالموسم المقبل.

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وشرح زيدان لإيسكو أنه لا يدخل في خططه للموسم المُقبل إلا من على دكة البدلاء ، لكن إيسكو وافق على البقاء ضمن صفوف الريال حتى كبديل.

ويمتلك إيسكو عروض من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ويشترط الريال الحصول على 70 مليون يورو لبيعه.

جدير بالذكر أن إيسكو عانى من قلة المشاركة مع الريال في الموسم الجاري وتحديدًا تحت قيادة المدرب سانتياجو سولاري قبل أن يعود زيدان لتدريب الفريق الملكي ويمنحه مباريات أكثر بقميص النادي الملكي.