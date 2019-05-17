رياضة | بالأسماء.. 5 صفقات نارية على رادار ليفربول في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 5 صفقات نارية على رادار ليفربول في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولو فريق ليفربول الإنجليزي، لضم مجموعة من الصفقات المميزة في الصيف المقبل، من أجل الاستمرار في المنافسة بشكل قوي .

وكشفت مجلة "فور فور تو" البريطانية، أن هناك 5 نجوم قد يتعاقد معهم ليفربول لمنافسة السيتي في الموسم الجديد.

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وضمت القائمة التي يسعى الريدز لضمها في الصيف كل من، تيمو فيرنير، وباولو ديبالا، وتوني لاتو، وحكيم زياش، وحسام عوار.

وينتظر فريق ليفربول مواجهة نارية أمام توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامته في 1 يونيو المقبل.