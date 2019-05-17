أحمد الطيب يحرج عضو مجلس الأهلي بعد اللفظ الخارج

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١٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
أعضاء مجلس الإدارة بالنادي الأهلي
علق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على السقطة الأخلاقية التي شهدتها الملاعب المصرية خلال مباراة الأهلي وإنبي التي أقيمت مساء أمس الخميس، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، هذه السقطة بطلها خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، الذي ظهر منفعلا بعد هدف الأهلي الثاني الذي أحرزه مروان محسن مهاجم الفريق، في شباك الفريق البترولي، حيث قام مرتجي من على مقعده في المقصورة بعد الهدف واحتفل بالهدف ثم نظر في اتجاه مقاعد بدلاء الأهلي وقام بتوجيه لفظ خارج، لكن الكاميرا لم تُظهر الشخص الذي قام مرتجي بسَبه بالأم بعد الهدف.
وكتب أحمد الطيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خالد مرتجى هو خالد مرتجى، ليس لأنه خالد مرتجى، ولكن لأنه ابن رجل ورمز عظيم اسمه الفريق مرتجى؛ لذلك لا يجووووووز.. مش كده ولا إيييييه". خالد مرتجى هو خالد مرتجى ليس لأنه خالد مرتجى ولكن لأنه ابن رجل ورمز عظيم اسمه الفريق/ مرتجى--
وكتب أحمد الطيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خالد مرتجى هو خالد مرتجى، ليس لأنه خالد مرتجى، ولكن لأنه ابن رجل ورمز عظيم اسمه الفريق مرتجى؛ لذلك لا يجووووووز.. مش كده ولا إيييييه".— Ahmed Eltayeb (@ahmedeltayeb888)
خالد مرتجى هو خالد مرتجى ليس لأنه خالد مرتجى و لكن لأنه إبن رجل و رمز عظيم إسمه الفريق / مرتجى -- لذلك لا يجووووووز 😳🤭 مش كده ولا إيييييه ???? pic.twitter.com/Lwp1q8GLRR— Ahmed Eltayeb (@ahmedeltayeb888) May 17, 2019
هذا المشهد لم تعتد عليه الجماهير من مسؤولي الأهلي وعلى رأسهم أعضاء مجلس الإدارة الذين دائمًا يظهرون أمام الجماهير بصورة لائقة ومهذبة في إطار المبادئ والقيم المعروفة عن القلعة الحمراء، لكن ما قام به خالد مرتجي يعد ضربًا لهذه المبادئ، خاصة أنه صدر من مسؤول، ووسط الجماهير وأمام الكاميرات.
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