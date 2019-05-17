انت الان تتابع قميص بايرن ميونيخ الجديد يحدد مستقبل خاميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٧ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

خاميس رودريجز

لم يظهر النجم الكولومبي خاميس رودريجز في أي من الصور الترويجية التي نشرها بايرن ميونيخ لقميصه الجديد الخاص بالموسم المقبل، الأمر الذي قد يشير إلى أن العملاق البافاري لن يفعل بند شراء اللاعب بصورة نهائية، وذلك بعدما ضم البايرن خاميس من صفوف ريال مدريد في صيف 2017 على سبيل الإعارة لمدة عامين، وعلى الرغم من رغبة رئيس النادي أولي هونيس في شراء النجم الكولومبي، فإن توتر علاقته مع المدرب الكرواتي للفريق نيكو كوفاتش يبدو أنها ستحول بين بقائه في ملعب أليانز أرينا وستعجل من عودته إلى ريال مدريد من جديد.

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وظهر في الحملة الترويجية لقيمص بايرن ميونيخ كل من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والظهير النمساوي ديفيد ألابا، وحارس المرمى مانويل نوير، إضافة إلى النجم الألماني توماس مولر. ولم يظهر في الحملة الترويجية أيضًا كل من تياجو ألكانتارا وجيروم بواتينج ونيكلاش شولي إضافة إلى ألفونسو ديفيز، إلا أن خاميس