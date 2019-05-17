انت الان تتابع الأهلي: المرحلة المقبلة تحتاج لـ«قلب من حديد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٧ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
الأهلي
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية الفوز الذي حققه الفريق على إنبي، أمس الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 للدوري، مشيرا إلى أن الأهلي يسعى بكل قوة لحسم لقب البطولة ويهمه تحقيق الفوز في جميع مبارياته. وقال عبد الحفيظ في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "الفوز على إنبي مهم جدا، وهذه المرحلة تتطلب الكثير من التركيز، ومن الطبيعي أن نكون قلقين من ضياع الفوز في كل مباراة لأننا في توقيت صعب من عمر الموسم، ورأينا جميعا مانشستر سيتي بكل قوته يعانى كثيرا حتى يفوز بالدوري الإنجليزي".
وتابع سيد عبد الحفيظ قائلا: "دخلنا في المباراة مع إنبي بشكل جيد وقدمنا أداءً متميزا، ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في المستوى وفقا لأحداث اللقاء، ولكن أهم شيء أننا حققنا الفوز في النهاية". وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "اللاعبون لديهم دوافع كبيرة للغاية ونحن في حاجة إلى 9 نقاط لكي نفوز بالدوري رسميا
وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "اللاعبون لديهم دوافع كبيرة للغاية ونحن في حاجة إلى 9 نقاط لكي نفوز بالدوري رسميا ونسعى بقوة لتحقيق هذا الهدف. خضنا 31 مباراة بكل قوة في الدوري حتى الآن، وجئنا من بعيد، ولكن لاعبي الأهلي دائما على قدر المسؤولية، وجماهيرنا كذلك وثقت بنا بشدة".
أكمل عبد الحفيظ حديثه قائلا: "حالة التركيز التي كان عليها اللاعبون خلال مباراة إنبي كانت رائعة جدا، وتعاملوا مع اللقاء بشكل ممتاز، وهذه المرحلة تحتاج إلى قلب من حديد وروح عالية، ومن قبلهما عقل متزن لكي لا تُرتكب أخطاء".
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