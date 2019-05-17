شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: عقيد «أهلاوي» قبض على حمدي النقاز لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن عقيد «أهلاوي» هو من قام بايقاف حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك ومنتخب تونس قبل أيام من مواجهة الفريق في نهائي دوري أيطال أفريقيا.

وتابع:«الجميع يعرف ما نعانيه من غياب جنش، وعماد السيد ووجود حارس واحد، بل وإصابة حازم إمام ليتبقى ظهير أيمن وحيد هو حمدي النقاز ولكن الظابط التابع للأمن والذي يشجع الأهلى قام بالقبض عليه دون أي جريمة».

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وأضاف:«اللاعب قام بشراء سيارة حديثاً من الطبيعي أن ورقها لم ينتهى بعض، دورك الكشف عن السيارة هل هي مسروقة أم لا ولكن لماذا يتم عرضه على النيابة».

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على حمدي النقاز، لاعب نادى الزمالك، وذلك لقيادته سيارة بدون لوحدات بمدينة الشيخ زايد.

حيث تم الاشتباه فيه أثناء مرور اللاعب بالسيارة أعلى كوبري المحور، وقامت قوة أمنية تابعة لقسم الشيخ زايد في السيارة، واستوقفوه لبحث أوراق السيارة، واكتشفوا أنها بدون لوحات، إلا أن اللاعب قدم لهم فاتورة شراء للسيارة لاعتبارها جديدة، ولم ينه إجراءات ترخيصها حتى الآن.