شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس: ماكس إليجري سوف يغادر النادي هذا الصيف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يوفنتوس، أن المدير الفني للفريق ماكس إليجري سوف يغادر النادي هذا الصيف بعد الفوز بـ11 جوائز في خمس سنوات.
وكشفت شبكة «سبورت ميدياسيت» الإيطالية أن هناك اجتماع جمع بين المدير الفني للبيانكونيري و«أندريه أنييلي» رئيس النادي، الخميس حتى يتخذ «أليجري» قراره النهائي سواء بالرحيل أو البقاء مع الفريق.
و هناك 3 بدائل أمام إدارة يوفنتوس للتحرك واستقدامهم وهم «ديديه ديشامب»، «ماوريسيو بوتشيتينو» و«بيب جوارديولا».
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