شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف مروان محسن..8 أهداف للأهلي في شباك إنبي (+90) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمكن فريق الكرة بالنادي الأهلي من مواصلة انتصاراته بمشواره بالدوري المصري الممتاز والانفراد بقمة جدول ترتيب المسابقة والوصول للنقطة 73 عقب الفوز على إنبي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي احتضنه ملعب بتروسبورت مساء الخميس.

الأهلي واصل هوايته في تسجيل الأهداف مع الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة، حيث تكفل مروان محسن بتسجيل هدف التعزيز وضمان النقاط الثلاثة في شباك الفريق البترولي مع الدقيقة 90+4.

شباك انبي تلقت 8 أهداف أمام الأهلي بعد الدقيقة 90 من عمر المباريات التي جمعت الطرفين في كافة البطولات والمسابقات، وهو ما سنستعرضه في التقرير التالي.

محمد أبوتريكة يسجل هدف تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري موسم 2006 مع الدقيقة 90+1 في شباك إنبي، ليظفر فريقه باللقب على حساب الفريق البترولي.

ويحرز عماد متعب هدفاً مع الدقيقة 90+3 ليعلن عن فوز الأهلي بنتيجة 2/1 في لقاء الدور الأول للدوري الممتاز أمام إنبي موسم 2006-2007.

وعقب مباراة ماراثونية ومتقلبة الأطوار يتمكن الأنجولي فلافيو من انتزاع انتصار شاق للاهلي على إنبي بنتيجة 4/3 بهدف مع الدقيقة 90+2 في لقاء الدور الأول للدوري موسم 2007-2008.

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لقاء الدور الأول لموسم 2010-2011 يحسمه محمد بركات بهدف في الدقيقة 90+2 على حساب انبي ويفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/2 في مواجهة مثيرة.

ويسجل محمد ناجي جدو هدف تتويج الأهلي بالسوبر المصري موسم 2012 بهدف في شباك إنبي مع صافرة نهاية المباراة التي جمعت الطرفين بملعب برج العرب بالاسكندرية وانتهت بانتصار أصحاب الرداء الأحمر بهدفين مقابل هدف.

عمرو جمال يعادل النتيجة للأهلي في مواجهة إنبي في لقاء الدور الثاني للدوري الممتاز موسم 2014-2015 ويسجل هدف التعادل مع الدقيقة 90+4، لتنتهي المواجهة بنتيجة 1-1.

ويختتم أحمد الشيخ رباعية الأهلي في شباك إنبي بهدف جديد (+90) في لقاء الدور الأول للدوري بملعب القاهرة الدولي في الدور الأول لدوري 2017-2018.

ويسجل مروان محسن هدف تعزيز الأهلي بالنقاط الثلاثة في مواجهة إنبي بمنافسات الدور الثاني للدوري بالموسم الجاري 2018- 2019 بهدف مع صافرة نهاية المواجهة.

كما كان للأهلي عدة أهداف أخرى في شباك إنبي مع الدقائق القاتلة أبرزها عن طريق وائل جمعة في الوقت الاضافي الأول لمباراة السوبر المصري 2005، وهدف أحمد عبدالظاهر مع الدقيقة 88 الذي حسم مباراة موسم 2013، وهدف سعيد سمير مع الدقيقة 85 من عمر مباراة نصف نهائي كأس مصر 2015-2016، والذي صعد بالأهلي للمباراة النهائية.