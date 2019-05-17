شكرا لقرائتكم خبر عن جارى لينيكر يرشح ليفربول للفوز بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال جاري لينيكر مهاجم منتخب إنجلترا السابق، إن ليفربول هو المرشح الأوفر حظَا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يواجه توتنهام هوتسبير في النهائي في مدريد في الأول من يونيو.
وأشار لينيكر إلى الفارق الكبير الذي بلغ 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وصيف البطل وتوتنهام صاحب المركز الرابع كدليل على الهوة الكبيرة بين الفريقين.
وقال لينيكر الذي يعمل حاليا بالتحليل التلفزيوني " إجمالا إذا قارنا حظوظ كل طرف فإن ليفربول يملك التشكيلة الأفضل من اللاعبين..أنهى ليفربول الموسم متفوقا بأكثر من 20 نقطة على توتنهام هذا الموسم وبالتالي يكون من الصعب القول إن توتنهام هو الأوفر حظا".
يذكر أن لينيكر قضى ثلاثة مواسم فى صفوف توتنهام بين عامى 1989 و1992.
كانت هذه تفاصيل خبر جارى لينيكر يرشح ليفربول للفوز بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.