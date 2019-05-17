شكرا لقرائتكم خبر عن جارى لينيكر يرشح ليفربول للفوز بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال جاري لينيكر مهاجم منتخب إنجلترا السابق، إن ليفربول هو المرشح الأوفر حظَا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يواجه توتنهام هوتسبير في النهائي في مدريد في الأول من يونيو.

Advertisements



وأشار لينيكر إلى الفارق الكبير الذي بلغ 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وصيف البطل وتوتنهام صاحب المركز الرابع كدليل على الهوة الكبيرة بين الفريقين.



وقال لينيكر الذي يعمل حاليا بالتحليل التلفزيوني " إجمالا إذا قارنا حظوظ كل طرف فإن ليفربول يملك التشكيلة الأفضل من اللاعبين..أنهى ليفربول الموسم متفوقا بأكثر من 20 نقطة على توتنهام هذا الموسم وبالتالي يكون من الصعب القول إن توتنهام هو الأوفر حظا".



يذكر أن لينيكر قضى ثلاثة مواسم فى صفوف توتنهام بين عامى 1989 و1992.