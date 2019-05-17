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جارى لينيكر يرشح ليفربول للفوز بدوري الأبطال

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال جاري لينيكر مهاجم منتخب إنجلترا السابق، إن ليفربول هو المرشح الأوفر حظَا للفوز بلقب لكرة القدم عندما يواجه توتنهام هوتسبير في النهائي في مدريد في الأول من يونيو.

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وأشار لينيكر إلى الفارق الكبير الذي بلغ 26 نقطة في ترتيب الممتاز بين ليفربول وصيف البطل وتوتنهام صاحب المركز الرابع كدليل على الهوة الكبيرة بين الفريقين.


وقال لينيكر الذي يعمل حاليا بالتحليل التلفزيوني " إجمالا إذا قارنا حظوظ كل طرف فإن ليفربول يملك التشكيلة الأفضل من اللاعبين..أنهى ليفربول الموسم متفوقا بأكثر من 20 نقطة على توتنهام هذا الموسم وبالتالي يكون من الصعب القول إن توتنهام هو الأوفر حظا".


يذكر أن لينيكر قضى ثلاثة مواسم فى صفوف توتنهام بين عامى 1989 و1992.

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