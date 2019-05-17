الاسماعيلي ضد الداخلية في استاد الجيش الليلة...

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جدة - عمرو شويل يستضيف الاسماعيلى نظيره الداخلية فى إطار الجولة الثالثة و الثلاثون من مسابقة الدورى، على ستاد الجيش بالسويس فى العاشرة من مساء اليوم .
ويخوض الداخلية اللقاء بقيادة ضياء عبد الصمد المدير الفنى الجديد للفريق، و الذى تولى المهمة خلفا لعلاء عبد العال الذى تقدم باستقالته لسوء النتائج ، و بعد هبوط الفريق لدورى القسم الثانى رسميا .
وسبق لضياء عبد الصمد تولى القيادة الفنية للفريق موسم 2016 ، إلا أنه تقدم باستقالته لسوء النتائج أيضا .
وكان أخر ظهور لعبد الصمد أمام سموحة منذ 906 يوما ، أى سنتان و 5 أشهر ، و 3 أسابيع و 4 أيام ، فى اللقاء الذى أقيم بالتحديد يوم 22 نوفمبر 2016 ، بالجولة العاشرة من مسابقة الدورى ، و التى انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدف دون رد أحرزه حسام حسن .
ولم يحقق الفريق تحت قيادته الفوز إلا في مباراة وحيدة وخسر في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات، تاركا الداخلية فى المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط فقط
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