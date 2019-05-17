شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ التخلص من الاجهاد استعدادا لمواجهة الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الجهاز الفني للأهلي بدأ التجهيز لبرنامج بدني للتخلص من حالة الإجهاد في بداية استعدادات الفريق غداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري.

ويخوض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمام انبي مرانا إستشفائياً مساء غد السبت ، فيما يخوض باقي اللاعبين تدريبات بدنية وتدريبات بالكرة.

وحصل الأهلي على راحة اليوم الجمعة من التدريبات بعدما أغلق الجهاز الفني ملف مباراة انبي في الجولة الـ20 للدوري والتى أنتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة ليبدأ التركيز في مواجهة الإسماعيلي.

Advertisements