لاسارتي يطالب بالتقارير الطبية للغائبين عن الأهلي...

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جدة - عمرو شويل طالب الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، تقريراً عن حالة اللاعبين الغائبين عن مباراة انبي التي أقيمت مساء أمس على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ30 في بطولة الدوري العام والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.
ويرغب الجهاز الفني في تجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة بداية من مباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل بعد الوصول إلى الأمتار الأخيرة من نهاية مسابقة الدوري .
وشارك في مران الغائبين والتأهيل عن مباراة انبي والذي أقيم أمس على ملعب التتش 12 لاعباً ، هم : باسم علي وعمرو جمال ومصطفى شوبير ومحمد نجيب وصلاح محسن وأحمد حمودي وناصر ماهر ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد علاء، فيما أدى جونيور أجايي وعلي لطفي جلسة في الجيم.
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