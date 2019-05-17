تفاصيل مفاوضات الأهلى مع مهاجم منتخب مصر...

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جدة - عمرو شويل دخل مسئولو النادي الأهلي فى مفاوضات جادة مع اللاعب أحمد حسن، الشهير بـ "كوكا"، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، لقيادة الهجوم الأحمر خلال الموسم المقبل.
ويتولى خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ملف التفاوض مع أحمد حسن "كوكا" مهاجم الأهلى الأسبق، لاعادته للقلعة الحمراء فى ظل العقم التهديفى الذى يعانى منه الفريق الأحمر، ومسلسل إهدار الفرص الذى يتزايد مع كل مباراة، حيث عقد جلسة سحور مع اللاعب فى أحد المطاعم الشهيرة مساء أمس الخميس .
وظهر أحمد حسن كوكا فى مباراة الأهلي ضد إنبي، فى مدرجات ملعب بتروسبورت، مما فتح باب التكهنات حول عودة كوكا للفريق الأحمر.
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