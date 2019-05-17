شكرا لقرائتكم أجيري يفاضل بين هاني و المحمدي لضم أحدهما لقائمة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري بين الثنائي أحمد المحمدي صاحب الـ31 عاماً و بين محمد هاني للعب أساسياً فى بطولة أمم أفريقيا المقبلة التى تستضيفها مصر وتنطلق خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

يعد الثنائى أحمد المحمدي و محمد هاني أسير الدكة فى الأهلى خلال الفترة الأخيرة من العناصر الأساسية التى استقر أجيري على إنضمامهما لقائمة المنتخب خاصة أنهما تواجدا فى قائمة الفراعنة فى عهد أجيري.

Advertisements

يعلن أجيري خلال الساعات المقبلة عن قائمة الفريق النهائية التى ستخوض بطولة أمم أفريقيا.