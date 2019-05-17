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جدة - عمرو شويل أخبار الزمالك اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 ، يخوض الزمالك أول مران بالمغرب اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي، في المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد، في ذهاب دور النهائي بالكونفدرالية.

وكشف جهاز الزمالك للاعبين إن موعد المران الأول تم تحديده عصرا لأن ملعب التدريب غير مضاء ليلا لذلك سيخوض الفريق مرانه قبل الإفطار.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت فندق الإقامة في المغرب في الخامسة صباحا بعد استقبال حافل من جانب مسئولي نهضة بركان بالبعثة البيضاء.

أخبار الزمالك اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 ، قررت جماهير فريق نهضة بركان المغربي إطلاق مبادرة باسم "فطر أخوك الزملكاوي"، وذلك من أجل حسن استقبال جماهير الزمالك التي ستتواجد في المغرب لحضور نهائي الكونفدرالية الذي سيقام يوم الأحد المقبل على الملعب "البلدي" ببركان.

ووفقاً لجريدة المنتخب المغربية، أن جماهير نهضة بركان قررت استقبال جماهير الزمالك ببيوتهم من أجل إعداد وجبات الفطور لهم وقت آذان المغرب، قبل التوجه إلى ملعب المباراة لحضور النهائي العربي المرتقب.

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه فريق نهضة بركان يوم الأحد المقبل، ضمن ذهاب نهائي كاس الكونفدرالية، بينما مباراة العودة ستكون يوم 26 من الشهر نفسه على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

أخبار الزمالك اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 ، استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك بنسبة كبيرة على مواجهة نهضة بركان بالتشكيل الأساسى الذى يعتمد عليه منذ فترة، وعدم إجراء أى تعديلات بخلاف وجود عمر صلاح فى مركز حراسة المرمى بعد إيقاف محمود جنش وإصابة عماد السيد بكسر فى أحد أصابع اليد.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك ذهاب نهائى الكونفدرالية بتشكيل مكون من: عمر صلاح فى حراسة المرمى وعبد الله جمعة و محمود علاء و محمود الونش و حمدى النقاز فى الدفاع وطارق حامد و محمود عبد العزيز فى الوسط الدفاعى ويوسف أوباما ومحمود كهربا وأحمد زيزو فى الوسط الهجومى وعمر السعيد مهاجم صريح.

يذكر أن لقاء العودة سيجمع الزمالك ونهضة بركان على استاد برج العرب، يوم 26 من شهر مايو الجارى لحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية التى يسعى الأبيض للتتويج بأول لقب بها.

أخبار الزمالك اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 ، وصلت بعثة فريق الزمالك، إلى مطار وجدة، بالمغرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب دور النهائى بالكونفدرالية. Advertisements استقبل فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، بحفاوة كبيرة من المسئولين بالمغرب، حيث جهزوا لهم فرقة عزف موسيقية، واستقبلوهم بـ"الطبول" فى مطار وجدة للترحيب بهم. يذكر أن لقاء العودة سيجمع الزمالك ونهضة بركان على استاد برج العرب، يوم 26 من شهر مايو الجارى لحسم الفائز بلقب البطولة الأفريقية التى يسعى الأبيض للتتويج بأول لقب بها.



أخبار الزمالك اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 ، أعلن الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، عودته قريبا للملاعب، علي هامش خوضه التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم ضمن برنامج تجهيزه للعودة مجددا للملاعب بعدما أجري جراحة ناجحة في القدم عقب تعرضه لكسر في الشظية خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربي بالكونفدرالية الأفريقية.

ويخضع فرجاني ساسي لبرنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي لتجهيزه للمشاركة مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا القادمة بمصر خاصة إنه أحد العناصر الأساسية بتشكيلة نسور قرطاج.

ونشر ساسي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو خلال خوضه مرانا في الجيمانزيوم لتأهيله مؤكدا عودته قريبا ومن المنتظر التحاقه خلال الساعات المقبلة ببعثة الزمالك في المغرب لمساندة فريقه أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب دور النهائي بالكونفدرالية التي ستقام يوم الأحد المقبل.شر الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى "الكاف" تقريرا مطولا عن مواجهات الزمالك السابقة مع الأندية المنغربية فى تاريخ البطولات الأفريقية، حيث أشار الكاف إلى تفوق الزمالك التاريخى على الأندية المغربية.

أخبار الزمالك اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 ، وتعد زيارة الزمالك للمغرب هى الزيارة الثالثة للأبيض الملكى هذا الموسم فى الكونفدراية، وبعد أن سبق وواجه اتحاد طنجة فى دور المجموعات، وحسنية أغادير فى الدور ربع النهائى.