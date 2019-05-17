شكرا لقرائتكم الزمالك يستعد لنهائي الكونفدرالية بمدينة بركان المغربية مساء اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك، مرانه اليوم الجمعة على أحد الملاعب الفرعية، بالقرب من مدينة بركان بالمغرب، وذلك فى تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، استعداد لمباراة الذهاب فى نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان .

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وكانت بعثة الفريق الأبيض وصلت إلى مدينة وجدة المغربية، مساء أمس الخميس، فى رحلة استغرقت 5 ساعات على متن طائرة خاصة، حيث تقيم بعثة الزمالك في مدينة السعيدية المغربية التي تبعد عن بركان بنصف ساعة.