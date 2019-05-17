شكرا لقرائتكم أخبار الأهلي اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الأهلي اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 ، أنهى مسئولو النادي الاهلي بشكل شبه رسمي صفقة رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار للقلعة الحمراء من نادي هيدرسليفيد الانجليزي والتى تنتهي يوم 30 يونيو المقبل.

وفي هذا الشأن ، كشفت المصادر أن الأيام الماضية شهدت مفاوضات مُكثفة بين الاهلي واللاعب في البداية ورحّب خلالها رمضان صبحي بالبقاء في القلعة الحمراء في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن العروض الخارجية للاعب وعدم تلقيه عروضاً جادة ورسمية من أندية كبيرة في أوربا لذا وافق رمضان على الاستمرار في الاهلي خاصة وأن مشاركته مع الأهلي بدأت تؤدي إلى رفع مستواه الفني بشكل واضح عكس الفترة التي تواجد فيها بإنجلترا سواء في ناديه السابق ستوك سيتي أو الحالي هيدرسفيلد حيث تراجع مستواه بشكل واضح الأمر الذى تسبب في استبعاده عن المنتخب الأول.

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 ، وأمام هذه المعطيات وافق رمضان على البقاء في الاهلي خاصة بعدما تعهّد مسئولو النادي بمنحه عقداً مالياً يناسبه ويرضي طموحه ، وأوضح المصدر أن مسئولو الاهلي حصلوا أيضاً على موافقة نادي هيدرسليفيد ببيع رمضان نهائياً للأهلي وهناك أتفاق على الصفقة لكن يتم التفاوض حول بعض البنود والتفاصيل الصغيرة .

وأشار المصدر إلى أن ان النادي الانجليزي الذى باع رمضان للأهلي في يناير الماضي لمدة 6 أشهر مقابل 800 ألف يورو طلب 4 مليون دولار لبيع اللاعب نهائياً لكن الاهلي يحاول تقليل المبلغ لـ3 مليون دولار أي 51 مليون جنيه مصري ويتفاوض الطرفين بشأن قيمة المبلغ المطلوب لإنهاء الصفقة رسمياً خلال الأيام الفترة المقبلة وقبل إنتهاء الإعارة في 30 يونيو وتبدو الأمور متقاربة للغاية لأتمام الصفقة مقابل 51 مليون جنيه مصري.

Advertisements

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 ، كشف أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن هدف الأهلى الأول فى مرمى إنبي صحيح وليس تسلل خاصة بعد عدم تدخل رمضان صبحي فى اللعبة.

واصل فريق الأهلي مسيرة الانتصارات المحلية وحقق فوزاً مُثيراً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اللخميس باستاد بتروسبورت في الجولة الـ30 للدوري الممتاز ، وسجل حسين الشحات هف التقدم للاهلي في الدقيقة الرابعة قبل أن يثضيف مروان محسن الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة.

وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدوري فيما يتوقف رصيد أنبي عند 36 ويبقي في المركز التاسع.

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 17 / 5 / 2019 ، جدد مسئولو الأهلي سعيهم إلى ضم على فوزي ظهير أيمن فريق أنبي بعدما فشلت محاولات ضمّه في يناير الماضي.

وكشفت المصادر أن الأسابيع الماضية شهدت مفاوضات بين مسئول بارز في الاهلي وبين اللاعب الذى يُقدم عروض جيدة مع ناديه البترولي هذا الموسم.

ورحّب فوزي بارتداء القميص الأحمر لكنه ألق الكرة في ملعب ناديه لارتباطه بعقد معه مازال مُمتد وطلب اللاعب من الاهلي التفاوض مع أنبي وهو ما يحدث حالياً من خلال المفاوضات التى يتطلع خلالها مسئولو القلعة الحمراء لحسم الصفقة لصالحهم لاسيما وأن الظهير ألأيمن لأنبي لديه أكثر من عرض محلي بخلاف عرض الاهلي أبرزهم عرضاً من الزمالك.