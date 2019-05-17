شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية المطالبة بإلغاء الهبوط تلجأ للفيفا بسبب مبدأ "عدم تكافؤ الفرص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الأندية المطالبة فى إلغاء الهبوط من الدورى الممتاز للقسم الثانى بإعداد مذكرة وشكوى رسمية لإرسالها للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

يذكر أن عدد من الأندية يطالب اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط للموسم الجارى للدورى الممتاز، على رأسها النجوم والداخلية، والتى تأكد هبوطهما رسمياً، ويتبقى فريق آخر إلى جانب أندية سموحة والاتحاد والإنتاج وحرس الحدود وإنبى.

وكشف أحد الأندية المطالبة بإلغاء الهبوط أنه سيتم إرسال مذكرة للاتحاد الدولى "فيفا" معتمدين على مبدأ عدم تكافؤ الفرص، وعلى رأسها إقامة مباريات أكثر من فريق بعيد عن ملعبه المخصص له وتأجيل أكثر من مباراة وتبديل موعدها إلى جانب عدم إنتظام المسابقة بخوض فريق لأكثر من مباراة عن فريق آخر.

وأصدر اتحاد الكرة بياناً منذ عدة ساعات يؤكد فيه أن نظام المسابقة لن يتغير هذا الموسم ولن يتم الموافقة على إلغاء الهبوط.