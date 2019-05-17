شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فتوى رمضان.. خالد الجندى يكشف حرمة أفخاذ اللاعبين والكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل موقع "سوبركورة" مع خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم، وأفتى فى حرمة خوض اللاعبين المباريات بأفخاذهم، وهل هى عورة أم لا وحكم الدين في الكرة النسائية، لقراءة التفاصيل اضغط هنا.. Advertisements

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