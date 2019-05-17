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لو كنت ممثل تحب تبقى مين؟.. الشحات مبروك: الزعيم عادل إمام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن شهرة نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته.

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الخليج 365 يوجه سؤالا لنجوم هو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

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الشحات مبروك، بطل العالم فى كمال الأجسام، قال إنه كان يتمنى أن يكون الفنان عادل إمام والذى استطاع أن يجدد فى فن الكوميديا، بالإضافة إلى إحساسه الفنى وطريقة تمثيله وعفويته فهو فنان ذكى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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