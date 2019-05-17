شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين؟.. الشحات مبروك: الزعيم عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن شهرة نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته.

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الخليج 365 يوجه سؤالا لنجوم الرياضة هو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

الشحات مبروك، بطل العالم فى كمال الأجسام، قال إنه كان يتمنى أن يكون الفنان عادل إمام والذى استطاع أن يجدد فى فن الكوميديا، بالإضافة إلى إحساسه الفنى وطريقة تمثيله وعفويته فهو فنان ذكى.