شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آخر ظهور لضياء عبد الصمد مع الداخلية منذ 906 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الإسماعيلى مع نظيره الداخلية فى العاشرة من مساء اليوم فى إطار الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى على استاد الجيش بالسويس.

ويخوض الداخلية اللقاء بقيادة ضياء عبد الصمد المدير الفنى الجديد للفريق، والذى تولى المهمة خلفا لعلاء عبد العال الذى تقدم باستقالته لسوء النتائج، وبعد هبوط الفريق لدورى القسم الثانى رسميا.

وسبق لضياء عبد الصمد تولى القيادة الفنية للفريق موسم 2016 إلا أنه تقدم باستقالته لسوء النتائج أيضا.

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وكان آخر ظهور لعبد الصمد أمام سموحة منذ 906 أيام، أى سنتين و5 أشهر و3 أسابيع و4 أيام، فى اللقاء الذى أقيم بالتحديد يوم 22 نوفمبر 2016 بالجولة العاشرة من مسابقة الدورى، والتى انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدف دون رد أحرزه حسام حسن.

ولم يحقق الفريق تحت قيادته الفوز إلا فى مباراة وحيدة وخسر فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مباريات تاركا الداخلية فى المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط فقط.