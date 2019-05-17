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الأهلي يجهز برنامجا لمواجهة شبح الإجهاد قبل لقاء الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهّز الجهاز الفنى للأهلى برنامجاً بدنياً للتخلص من حالة الإجهاد فى بداية استعدادات الفريق غداً لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 لبطولة الدورى.

ويخوض لاعبو الأهلى الذين شاركوا أمام إنبى مرانا استشفائياً مساء غد، السبت، فيما يخوض باقى اللاعبين تدريبات بدنية وتدريبات بالكرة.

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وحصل الأهلي على راحة اليوم، الجمعة، من التدريبات بعدما أغلق الجهاز الفنى ملف مباراة إنبى فى الجولة الـ20 للدورى والتى انتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة ليبدأ التركيز فى مواجهة الإسماعيلى.

 

 

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