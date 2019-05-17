"مزيكا" يرفض منصب المدرب العام للشرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مصطفى فاروق "مزيكا" تولى منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الشرقية فى الجهاز الفنى الحالى، والذي يتولى قيادته طارق الصاوى. وأجرى إبراهيم الباجورى عضو مجلس إدارة نادى الشرقية اتصالا هاتفيا بالمدرب العام السابق للفريق وعرض عليه التواجد فى الجهاز الفني لكنه أكد رفضه التام. ويسعى مجلس إدارة نادى الشرقية، برئاسة الدكتور مجدى عزت، لتشكيل الجهاز المعاون لطارق الصاوى والذي سيبقى مديرا فنيا للفريق الموسم المقبل، بعدما تم توجيه الشكر لباقى أعضاء الجهاز عقب الفشل فى الصعود للدرجة الثانية.

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