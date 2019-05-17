شكرا لقرائتكم خبر عن الظهير الأيمن فى المنتخب صراع بين "شباب" هانى و"كبر سن" المحمدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، بين الثنائي أحمد المحمدى صاحب الـ31 عاماً وبين محمد هانى للعب أساسياً فى بطولة امم افريقيا المقبلة التى تستضيفها مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
ويعد الثنائى أحمد المحمدى "كبير السن" ومحمد هانى "الاحتياطى" وأسير الدكة فى الأهلى خلال الفترة الأخيرة من العناصر الأساسية التى استقر أجيرى على انضمامهما لقائمة المنتخب، خاصة أنهما تواجدا فى قائمة الفراعنة فى عهد أجيرى.
ويعلن أجيرى خلال الساعات المقبلة عن قائمة الفريق النهائية التى ستخوض بطولة امم افريقيا 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر الظهير الأيمن فى المنتخب صراع بين "شباب" هانى و"كبر سن" المحمدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.