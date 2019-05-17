شكرا لقرائتكم خبر عن الظهير الأيمن فى المنتخب صراع بين "شباب" هانى و"كبر سن" المحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، بين الثنائي أحمد المحمدى صاحب الـ31 عاماً وبين محمد هانى للعب أساسياً فى بطولة امم افريقيا المقبلة التى تستضيفها مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ويعد الثنائى أحمد المحمدى "كبير السن" ومحمد هانى "الاحتياطى" وأسير الدكة فى الأهلى خلال الفترة الأخيرة من العناصر الأساسية التى استقر أجيرى على انضمامهما لقائمة المنتخب، خاصة أنهما تواجدا فى قائمة الفراعنة فى عهد أجيرى.

ويعلن أجيرى خلال الساعات المقبلة عن قائمة الفريق النهائية التى ستخوض بطولة امم افريقيا 2019.