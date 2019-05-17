شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ساسى يزف خبرا سعيدا للزملكاوية قبل نهائى الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، شوطا كبيرا مع سهيل الشملي طبيب منتخب نسور قرطاج، وتحدث الدولى التونسى عن حالته وموقفه من المشاركة فى نهائى الكونفدرالية.. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.

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