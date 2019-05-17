شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف "شيخ" الأهلي من التدريبات بعد إصابة الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد الشيخ، لاعب الأهلى، لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق الذى يقام مساء غدٍ السبت؛ استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 لبطولة الدورى العام.

وكان الشيخ قد اشتكى من إصابة فى الظهر أبعدته عن المشاركة الجماعية، وعلى ضوء الفحص الطبى يتحدد موقف اللاعب من العودة وفرص مشاركته فى التدريبات ومدى جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وحصل الشيخ على راحة إضافية بالتنسيق مع الجهاز الطبي ولم يشارك فى مران الغائبين عن مباراة إنبى الذى أقيم عصر أمس على ملعب التتش على أن يتحدد موقفه غدا.