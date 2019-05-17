ثورة في ليفربول.. 17 لاعبا على متن "حافلة الراحلين"



رغم خسارة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة وفي الجولة الأخيرة، ووصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، تكهنت تقارير صحفية أن الفريق سيشهد رحيل عدد كبير من لاعبيه، قد يصل إلى 17.

وتتراوح قائمة الراحلين التي اختارها المدير الفني يورغن كلوب، بين من يكبدون النادي رواتب مرتفعة، ومن لا يساهمون بشكل فعلي في أداء ونتائج الفريق.

وأصبح بحكم المؤكد رحيل المهاجم دانييل ستوريدج بعدما قضى 6 مواسم في "الأنفليد"، وهو يعتبر من أصحاب الأجور المرتفعة، إذ يتقاضى 120 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، رغم إصاباته المتكررة في المواسم...