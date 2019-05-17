رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد القاهرة استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية

كتبت هند مختار
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الجارية حاليا، وأعمال تطوير استاد القاهرة، لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى مصر شهر يونيو المقبل.
وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه فى عدد من مكونات الاستاد، بدأت بالمقصورة الرئيسية، والتى تم الانتهاء من تطويرها، بجانب الانتهاء من تطوير الطرق المحيطة بمنطقة استاد القاهرة، كما يتم إنشاء طريق ربط بين شارع الفنجرى وشارع يوسف عباس، لتيسير الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى الاستاد.
واستعرض رئيس الوزراء خلال جولته ما يتم من ...
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