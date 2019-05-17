رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل مدربه أليجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل المدير الفني ماسيمليانو أليجري عن الفريق بشكل رسمي بعد نهاية الموسم الجاري (2018-2019).

وأكد يوفنتوس عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة إنهاء تعاقده مع أليجري، مشيرًا إلى أنه لن يكون مدربا للفريق في الموسم المقبل (2019-2020).

وأفاد بطل الدوري الإيطالي أن المدرب سيعقد مؤتمرًا صحفيًا مع وسائل الإعلام بعد ظهر غد السبت، بحضور أندريا أنييلي رئيس النادي للكشف عن المزيد من التفاصيل.

وقاد أليجري يوفنتوس لحصد لقب الكالشيو هذا الموسم للمرة الثامنة على التوالي، إلا أنه ودع دوري الأبطال من ربع النهائي على يد أياكس الهولندي رغم ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وحصد صاحب الـ51 عامًا في 5 مواسم مع يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي (5 مرات)، كأس إيطاليا (4 مرات)، وكأس السوبر الإيطالي (مرتين).

وبلغ يوفنتوس تحت قيادة اليجري، المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى في 2015 حينما خسر الفريق على يد برشلونة الإسباني وفي 2017 خسر يوفنتوس أمام ريال مدريد.

ويتبقى ليوفنتوس مباراتين في الدوري هذا الموسم أمام ضيفه أتلانتا يوم الأحد المقبل، قبل أن يحل بطل الكالشيو ضيفا على سامبدوريا في الجولة الأخيرة للمسابقة.

يُذكر أن أليجري، الذي انتقل إلى يوفنتوس في موسم (2014-15) قادمًا من ميلان، خاض مع السيدة العجوز 269 مباراة محققًا نسبة فوز تاريخية بلغت 71%.