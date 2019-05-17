الأهلي: حققنا 3 مكاسب أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على أنها الأهم في مشوار الفريق في بطولة الدوري، خاصة في المرحلة الأخيرة من السباق والتي تشهد رغبة قوية من جميع الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية.

وكان الأهلي حقق الفوز على إنبي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ30 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال يوسف، في تصريحات صحفية، إن الأهلي أغلق ملف مباراة إنبي بمجرد انتهائها، وبدأ التفكير في مباراة الإسماعيلي والتي سيتم التحضير لها بشكل عملي بداية من مران الفريق الذي يقام غدا السبت بعد انتهاء فترة الراحة.

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وأضاف: "مباراة إنبي جاءت قوية ونجح الفريق في خوضها بأداء متوازن هجوميا ودفاعية، وإن كان الهدف الثاني جاء متأخرًا، ولكن الأهم أن الأهلي حصل على الثلاث نقاط، وتخطى محطة جديدة في مشواره بالبطولة نحو الفوز باللقب".

وأشار المدرب العام للأهلي إلى أن تغييرات التي يجريها الجهاز الفني خلال المباريات بشكل عام تستهدف تفعيل الشق الهجومي، من أجل موصلة الاستحواذ على الكرة وتشكيل خطورة على مرمى المنافسين.

وأتم محمد يوسف تصريحاته قائلا أن هناك العديد من المكاسب التي حققها الأهلي من مباراة إنبي، أهمها الفوز بالنقاط الثلاث، تسجيل مروان محسن وحسين الشحات هدفي المباراة، ومواصلة ظهور وليد سليمان.

يذكر أن الأهلي عزز موقعه على صدارة الترتيب رافعا رصيده إلى 73 نقطة، ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في لقاء مؤجل بين الفريقين من الأسبوع الـ18 من الدوري المصري الممتاز (2018-2019).