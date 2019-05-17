روما للتنس: مواجهة نارية بين ديل بوترو وديوكوفيتش في ربع النهائي

تأهل الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو، للدور ربع النهائي لبطولة روما لتنس لأساتذة، بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود، ليواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
فاز اللاعب الأرجنتيني على رود (6-4 و6-4) في ثمن نهائي البطولة، ونجح في خطف بطاقة التأهل للدور المقبل.
وسيواجه ديل بوترو في الدور المقبل ديوكوفيتش، الذي فاز على الألماني فيليب كولشرايبر (6-3 و6-0)، خلال 64 دقيقة فقط.
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