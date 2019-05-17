الأسطورة لينيكر يتوقع من يفوز بدوري أبطال أوروبا

أكد مهاجم منتخب إنجلترا السابق، جاري لينيكر، أن ليفربول المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه توتنهام هوتسبير في النهائي بمدريد.

أبلغ لينيكر الذي يعمل حالياً بالتحليل التلفزيوني صحيفة التايمز: “إجمالاً إذا قارنا حظوظ كل طرف فإن ليفربول يملك التشكيلة الأفضل من اللاعبين، أنهى الموسم متفوقاً بأكثر من 20 نقطة على توتنهام هذا الموسم، وبالتالي يكون من الصعب القول إن توتنهام هو الأوفر حظاً”.

وتابع: “لكن كما نعلم جميعاً في كرة القدم لا ينتصر الفريق الأفضل دائماً”.

وكال لينيكر (58 عاماً) المديح لمدرب ليفربول يورغن كلوب لنجاحه في بناء فريق يحمل سماته الشخصية، مشيراً إلى أن توتنهام يحتاج إلى مزيد من الاستثمار للارتقاء لمستوى طموحات المدرب ماوريسيو بوكيتينو.