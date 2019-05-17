فيغو: فينيسيوس يضخ دماء جديدة في عروق ريال مدريد

اعتبر الدولي البرتغالي السابق لويس فيغو، أن المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بمثابة “دماء جديدة” في عروق ريال مدريد، عقب موسم كارثي خرج منه “الملكي” خالي الوفاض، بعدما تعرض للإقصاء من دوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وأصبح الثالث في “الليغا”.

في مقابلة مع صحيفة UOL Esporte البرازيلية، قال فيغو: “فينيسيوس يمنح دماء جديدة للريال، أعتقد أنه لاعب يتمتع بمزايا جيدة، ويجب مساعدته على التطور والنمو”.

وأضاف: “ما زال يافعاً ولديه الكثير من الإمكانيات والمزايا التي ستسمح له بالتحسن بشكل أكبر”.

كما تحدث اللاعب البرتغالي المعتزل عن مهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي يواجه حالياً موجة من الجدل بعدما وجه لكمة لأحد مشجعي نادي العاصمة الفرنسية، رداً على توجيه السباب له، قائلاً: “أتفهم موقفه نيمار لأنني أعلم كيف يكون الأمر حين تتعرض للاستفزاز، أتفهم أن الأمر ربما يتعلق برد فعل فطري”.