يجهز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا للتخلص من حالة الإجهاد في بداية استعدادات الفريق غدا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لهامساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري.
ويخوض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمام انبي مرانا
وحصل الأهلي على راحة اليوم الجمعة من التدريبات، بعدما أغلق الجهاز الفني ملف مباراة انبي ليبدأ التركيز في مواجهة الإسماعيلي.
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي قبل مواجهة الاسماعيلي في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.