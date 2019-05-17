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برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي قبل مواجهة الاسماعيلي في الدوري

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يجهز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا بدنيا للتخلص من حالة الإجهاد في بداية استعدادات الفريق غدا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها

مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري.

ويخوض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمام انبي مرانا

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استشفائيا مساء غد السبت ، فيما يخوض باقي اللاعبين تدريبات بدنية وتدريبات بالكرة.

وحصل الأهلي على راحة اليوم الجمعة من التدريبات، بعدما أغلق الجهاز الفني ملف مباراة انبي ليبدأ التركيز في مواجهة الإسماعيلي.

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