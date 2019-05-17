غداً .. انبي يدخل معسكراً مغلقاً استعدادًا للمقاصة

يدخل فريق إنبي معسكرا مغلقا غدا " السبت" استعدادا للقاء مصر المقاصة الثلاثاء المقبل في الجولة 33 للدوري الممتاز. 33 للدوري الممتاز. وحصل الفريق البترولي على راحة اليوم بعد الخسارة من الأهلي بهدفين نظيفين ضمن مؤجلات الجولة 30 للدوري. يذكر ان انبي يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة.



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