الفحص الطبي يحسم مشاركة أحمد الشيخ بمران الاهلي

يخضع أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام مساء غدٍ السبت؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل والمؤجلةمن الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري العام.
وكان الشيخ قد اشتكى من إصابة في الظهر أبعدته عن المشاركة الجماعية، وعلى ضوء الفحص الطبي يتحدد موقف
وحصل الشيخ على راحة إضافية بالتنسيق مع الجهاز الطبي ولم يشارك في مران الغائبين عن مباراة انبي الذي أقيم عصر أمس على ملعب التتش، على أن يتحدد موقفه غدا .
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