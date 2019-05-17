المقاولون يواجه سيراميكا كليوباترا وديًا أستعدادًا لمواجهة الأهلي

يستعد المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس المقبل، من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلي، والتي المقرر لها يوم 28 مايو من الشهر الجاري، ضمن منافسات الأسبوعالـ33 للدوري الممتاز.
ويأتي ذلك من أجل تجهيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي، حيث أن المقاولون لديها فترة راحة سلبية
ويرغب نادي المقاولون العرب في دخول المرعب الذهبي، وانتزاع المركز الرابع من المصري، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 47 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المصرى صاحب المركز الرابع .
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