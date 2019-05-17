كوفاتش على أبواب الرحيل عن تدريب بايرن ميونيخ

اقترب الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، من الرحيل عن تدريب الفريق، بنهاية الموسم الجاري . وأكد موقع "سبوكس" أن ادارة النادي البافاري قد اتخذت قراراً بالاستغناء عن كوفاتش حتي وان نجح في التتويج بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا . نجح في التتويج بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا . واشارت تقارير صحفية الي ان الهولندي مارك فان بومل نجم بايرن السابق والمدير الفني الحالي لايندهوفن هو أحد المرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق . يذكر أن بايرن ميونيخ يخوض مواجهة هامة وحاسمة عصر غد السبت أمام اينتراخت فرانكفورت حيث يحتاج البايرن لتحقيق الفوز لتحقيق الفوز لضمان حصد لقب البوندزليجا قبل ان يخوض الفريق نهائي كأس المانيا بنهاية الاسبوع المقبل .

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